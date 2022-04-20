Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı - Son Dakika
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Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

20.04.2022 17:09

Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Tunceli- Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasındaki bölümünde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken çok sayıda araç yolun açılması için bekledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı
Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı

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Toprak Kayması, Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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