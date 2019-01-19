Tunceli-Erzincan Karayolu Tır Trafiğine Açıldı
19 dakika önce
Kar ve çığdan temizlenen Tunceli-Erzincan karayolu tır trafiğine açıldı.
Kar
ve çığdan temizlenen Tunceli- Erzincan
karayolu tır trafiğine açıldı.
Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu geçtiğimiz hafta yoğun yağış ve çığ düşmesi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin 24 saat aralıksız yaptığı çalışma sonucu yol kısa sürede açıldı ancak kar nedeniyle oluşan tehlikeden dolayı tırların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri bölgede yol genişletme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından bugün itibariyle Tunceli-Erzincan karayolu yeniden tır trafiğine açıldı. - TUNCELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:02 Kaynak: İHA
TIR'a Çarpıp Hurdaya Dönen Araçta Hız Kadranı 140 Kilometrede Takılı Kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor
Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor