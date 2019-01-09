Son Dakika Haberleri: Tunceli-Erzincan Karayolu Trafiğe Açıldı

Tunceli-Erzincan Karayolu Trafiğe Açıldı

13 dakika önce

ÇIĞ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Tunceli- Erzincan karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Tunceli-Erzincan Karayolu Trafiğe Açıldı, System.String[]
ÇIĞ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Tunceli- Erzincan karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde dün akşam saatlerinde birçok bölgede çığ düştü. Çığın düşmesiyle Karayolları Tunceli Şube Şefliği'nce karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Dün gece saatlerinde bölgeye gönderilen ekiplerin yaptığı yoğun uğraş sonucu Tunceli- Erzincan karayolu bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Öte yandan Erzincan karayolunda bulunan Pülümür ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiinde ise aşırı tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Sabah, Erzincan, Tunceli, Güncel
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