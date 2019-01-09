Tunceli-Erzincan Karayolu Trafiğe Açıldı
13 dakika önce
ÇIĞ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Tunceli- Erzincan karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.
ÇIĞ düşmesi sonucu dün akşam kapanan Tunceli- Erzincan
karayolu, yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.
Tunceli-Erzincan karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde dün akşam saatlerinde birçok bölgede çığ düştü. Çığın düşmesiyle Karayolları Tunceli Şube Şefliği'nce karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Dün gece saatlerinde bölgeye gönderilen ekiplerin yaptığı yoğun uğraş sonucu Tunceli- Erzincan karayolu bu sabah saatlerinde trafiğe açıldı.
Öte yandan Erzincan karayolunda bulunan Pülümür
ilçesine bağlı Cankurtaran
mevkiinde ise aşırı tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor. - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
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