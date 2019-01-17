Son Dakika Haberleri: Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı

Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Çığ düşen ardından tipi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Çığ düşen ardından tipi nedeniyle kapanan Tunceli- Erzincan karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Tunceli- Pülümür karayolu, iki gün önce birden fazla noktada çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu karayolu kısa sürede ulaşıma açılırken, Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki bölüm tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları Tunceli Şube Şefliği ile Erzincan'dan gelen ekiplerin gün boyu yaptığı çalışmalar sonucu karayolu bu akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Karayolunda, buzlanma ve don nedeniyle tırların geçişine izin verilmediği, diğer araçlarında kontrollü şekilde gönderildiği bildirildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Kar, Pülümür, Erzincan, Tunceli, Güncel
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