Tunceli-Erzincan Karayolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma açıldıTUNCELİ - Çığ düşen ardından tipi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Tunceli- Erzincan
karayolu ulaşıma açıldı
TUNCELİ - Çığ düşen ardından tipi nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Tunceli- Pülümür
karayolu, iki gün önce birden fazla noktada çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu karayolu kısa sürede ulaşıma açılırken, Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki bölüm tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Karayolları Tunceli Şube Şefliği ile Erzincan'dan gelen ekiplerin gün boyu yaptığı çalışmalar sonucu karayolu bu akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Karayolunda, buzlanma ve don nedeniyle tırların geçişine izin verilmediği, diğer araçlarında kontrollü şekilde gönderildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:50 Kaynak: İHA
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