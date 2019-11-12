Son Dakika Haberleri: Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü - Son Dakika

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

6 saat önce

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştüTUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu.

Tunceli- Erzincan karayoluna kaya düştü

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu'nun 45. kilometresinde bulunan çığ tünellerinin girişinde kaya düştü. Düşen kaya nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kayayı ve parçalarını yoldan temizledi.

Tamamen temizlenen yol ulaşıma tekrar açıldı.

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

Erzincan, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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