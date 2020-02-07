Tunceli-erzincan karayoluna kaya parçaları düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli-erzincan karayoluna kaya parçaları düştü - Son Dakika

Tunceli-erzincan karayoluna kaya parçaları düştü

6 saat önce

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya parçaları düştü TUNCELİ-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.

Tunceli- Erzincan karayoluna kaya parçaları düştü TUNCELİ-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunun 38'inci kilometresinde karayolunun kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının yola düştüğü noktada o sırada araç geçmemesi olası facia önlendi. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarının yoldan kaldırmasıyla trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.

Tunceli-erzincan karayoluna kaya parçaları düştü

Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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