Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü - Son Dakika
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Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü

03.03.2022 23:04

Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü Tunceli-Erzincan karayolunun 45. kilometresinde çığ düştü.

Tunceli- Erzincan karayolunda çığ düştü

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunun 45. kilometresinde çığ düştü. Çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayı'na akan çığ, suyun akışını da bir süre engelledi. Öte yandan çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Karaoğlan- Ovacık yolu da güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunun 45. kilometresinde çığ düştü. 12. çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayına akan çığ nedeniyle Pülümür Çayının akışı da bir süre engellendi. Çığın karayoluna düşmemesi muhtemel bir tehlikeyi de önledi. Öte yandan Tunceli Valiliği, çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldığını belirterek vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istedi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli geneli için şiddetli yağmur ve kar yağışı için uyarıda bulunmuş vatandaşların muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istemişti.

Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü
Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü
Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü

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Karaoğlan, Erzincan, Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli-Erzincan karayolunda çığ düştü - Son Dakika


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