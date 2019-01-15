Tunceli- Erzincan Yolu 5 Saat Sonra Açıldı

Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (3)TUNCELİ- ERZİNCAN YOLU 5 SAAT SONRA AÇILDITunceli'de Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele çığ düşmesi sonucu akşam saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapanan Erzincan yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (3)



TUNCELİ- ERZİNCAN YOLU 5 SAAT SONRA AÇILDI



Tunceli'de Kırmızıköprü köyü yakınlarında bulunan iki tünele çığ düşmesi sonucu akşam saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapanan Erzincan yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları Tunceli 86'ncı Şube Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan yolunu açmak için çalışma yaptı. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı. Mahsur kalan araçlar ise yoluna devam etti. Aynı yolun 30'uncu kilometresindeki Ağlayan Kayalar bölgesine düşen çığ da yine Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Çığ düşme tehlikesi bulunan bölgelerde ekiplerin hazır beklediği belirtildi.

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