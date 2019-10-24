Son Dakika Haberleri: Tunceli, gökkuşağıyla renklendi
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Tunceli, gökkuşağıyla renklendi

1 saat önce

Tunceli, gökkuşağıyla renklendiTunceli'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu.

Tunceli, gökkuşağıyla renklendi

Tunceli'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu.

Tunceli'de ün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası kent merkezinin üzerinde ortaya çıkan 2 gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu. Doğa harikası görüntü, birçok kişi tarafından fotoğraf makineleri ve cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.

Tunceli, gökkuşağıyla renklendi

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
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