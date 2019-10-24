Tunceli, gökkuşağıyla renklendi
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Tunceli, gökkuşağıyla renklendiTunceli'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
Tunceli, gökkuşağıyla renklendi
Tunceli'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu.
Tunceli'de ün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası kent merkezinin üzerinde ortaya çıkan 2 gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu. Doğa harikası görüntü, birçok kişi tarafından fotoğraf makineleri ve cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.
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