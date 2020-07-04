TUNCELİ Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı - Son Dakika

TUNCELİ Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı

Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadıTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 182'nci günde de sürdü.

Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı

Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 182'nci günde de sürdü. Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku, 6 Temmuz'dan sonra sualtı arama çalışmalarının sonlandırılacağını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Ekipler, Doku'nun bulunması için gün boyu hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde balık adamlar ile arama yaptı. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku, yetkililerle yaptıkları görüşmede, 6 Temmuz gününden itibaren sualtı arama çalışmalarının artık yapılmayacağını söyledi. Bu duruma itiraz ettiklerini anlatan Doku, "Valilikle yaptığımız görüşmede, baraj gölünde sualtı arama çalışmalarının 6 Temmuz günü itibarıyla sonlandırılacağını ve sadece botla su yüzeyinde yapılacağını söylediler. Biz bu durumu kabul etmedik. Aile olarak arama çalışmalarının durdurulmasını istemiyoruz Gülistan bulununcaya kadar devam etsin. Biz aile olarak valilikten yeni bir talepte bulunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kullandığı sualtı arama robot kameralarıyla baraj gölünün daha geniş bir alanında arama yapılmasını talep ettik. Valilik talebimizi inceleyeceğini belirtti. Tunceli'nin her yanında kamera var, kızımız uçup gitmediyse neden bulunmuyor? 6 aydır her gün işe gider gibi buraya gelerek Gülistan'ın cesedinin nerede çıkacağını bekliyoruz. Aile olarak perişan olduk" dedi.

6 AY BOYUNCA 50 İLDEN GELEN EKİP GÜLİSTAN'I ARADI

Gülistan Doku'ya ulaşmak için Tunceli Valiliği'nin talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 50 ilden jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerinin, 6 boyunca sualtında 2 bin saat dalış yaptıkları belirlenirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Timleri (SAT) 3 kez Tunceli'ye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 00:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
17:01
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 18:18:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TUNCELİ Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]