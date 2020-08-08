TUNCELİ Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok - Son Dakika

TUNCELİ Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok

Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yokTUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple devam ediliyor.

Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan su altı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple devam ediliyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi. Barajda su tahliyesi sürerken, daha önce ara verilen su altı arama çalışmaları da önceki gün tekrar başlatıldı.

70 KİŞİLİK EKİP GÜLİSTAN'I ARIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 su altı arama kurtarma ekibi ile AFAD ekibinden oluşan 70 kişilik ekip, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaların 217'nci gününde bugün, Uzuncayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nün 3 kilometrelik alanın 15 ayrı bölgesinde arama yapıldı. Ancak Gülistan'ın izine rastlanmadı.

'EKİPLER ÇOK BÜYÜK ÖZVERİYLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR'

Kardeşi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelen Aygül Doku, ekiplerin büyük biz özveriyle çalıştıklarını söyledi. Yetkililerin arama çalışmaları hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini anlatan Doku, "Arama çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle aylardır bu çalışmaları yürütüyorlar. Biz baştan beri Gülistan intihar etmedi diyorduk. Gülistan bu suda olsaydı, bir ize rastlanırdı. Zaten bu arama sonunda bir sonuca varacağız. Sudaki aramalar inanılmaz bir emek ve özveri ile yapılıyor. Valimiz Mehmet Ali Özkan, gerçekten çok özveriyle bu konu üzerinde çalışıyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

TUNCELİ Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 17:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ Gülistan Doku'dan 217'nci günde de iz yok - Son Dakika
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