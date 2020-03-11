TUNCELİ Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok - Son Dakika
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TUNCELİ Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok

6 saat önce

Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yokTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü.

Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları, 67'nci gün olan bugün, Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam etti. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Baraj gölünde su altı görüş uzaklığı olmadığı için dalgıçlar su altı araması yapamadı.

Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de katılıyor. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken, Gülistan Doku'ya ait bir ize ulaşılamadı.

TUNCELİ Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:48 Kaynak: DHA
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