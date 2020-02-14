Tunceli gülistan doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılar - Son Dakika
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Tunceli gülistan doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılar

7 saat önce

Gülistan Doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılarTUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 41'inci günde de sürdü.

Gülistan Doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılar

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 41'inci günde de sürdü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bölgede buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'ne dalış yaparak, Gülistan'a ait iz aradı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 41'inci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Genel komutanlığına bağlı Diyarbakır JAK ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Adıyaman polis su altı arama kurtarma ekibi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri katılıyor.

JAK TİMLERİ BUZ TUTAN GÖLE DALIŞ YAPTI

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarına katılan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK ekibi, bugün buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde buzları kırarak su altına dalış yaptı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olurken, ekiplerin Gülistan'a ulaşmak için zorlu çalışmaları sürüyor.

Tunceli gülistan doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
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