TUNCELİ Gülistan Doku'yu bulmak için buz tutan göle dalış yaptılar - Son Dakika

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarına katılan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK ekibi, bugün buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde buzları kırarak su altına dalış yaptı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olurken, ekiplerin Gülistan'a ulaşmak için zorlu çalışmaları sürüyor.

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 41'inci günde de sürdü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu bölgede buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'ne dalış yaparak, Gülistan'a ait iz aradı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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