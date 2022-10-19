Doğada nadir görülen "bozkır keleri" görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğada nadir görülen "bozkır keleri" görüntülendi

19.10.2022 17:18

Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğada nadir görülen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan "bozkır keleri" görüntülendi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğada nadir görülen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan "bozkır keleri" görüntülendi.

Elazığ ve Tunceli bölgesinde hafta sonları doğa gezisine çıkan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Gür, Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyü kırsalında daha önce hiç görmediği bir sürüngenle karşılaştı.

Gür, kayıt altına aldığı ve hangi türe ait olduğunu merak ettiği sürüngenin görüntülerini Türkiye'deki sürüngen türlerine ilişkin araştırmalar yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek ile paylaştı.

Çiçek, incelediği görüntülerdeki sürüngenin IUCN'nin yayınladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan ve bilimsel adıyla Agamidae ailesine dahil Trapelus lessonae (Bozkır keleri) olduğunu tespit etti.

Gür, AA muhabirine, aldığı bilgilere göre daha çok çöl stepleri ve taşlı topraklı alanlarda yaşayan bozkır kelerin, Pertek ilçesinde ilk defa görüntülendiğini belirtti.

Hayvanın ilginç ve sevimli bir görünüme sahip olduğunu aktaran Gür, şöyle konuştu:

"İlk defa gördüğüm bir sürüngen olduğu için çok ilgimi çekti, heyecan verici bir duygu yaşadım. Merak edip araştırdım ve hocamızdan bozkır keleri olduğunu öğrendim. Tüm yabani hayvanlar, kuşlar, böcekler doğadaki dengeyi koruyor, doğaya renk katıyor. Bu nedenle özellikle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan tüm canlılara sahip çıkmamız gerekiyor."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Fırat Üniversitesi, Tunceli, Elazığ, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğada nadir görülen 'bozkır keleri' görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:51:27. #1.13#
SON DAKİKA: Doğada nadir görülen "bozkır keleri" görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement