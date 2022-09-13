Tunceli gündem haberi | Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin TL ceza kesildi

TUNCELİ'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan bir kişiye 254 bin 912 TL ceza kesildi. Avda kullandığı yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Tunceli merkeze bağlı Demirkapı ile Buzlupınar köyü arasındaki yolda koruma altında bulunan bir yaban keçisinin boğazının kesildiğini fark edenler, olay yerindeki aracının plakasını alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, jandarma ile birlikte olay yerine geldi. Yerde kan izlerini gören ekipler, aracın plakasını anons edip, yakalanması için belirli güzergahlarda kontrol noktası oluşturarak, çalışma başlattı. Şüpheli araç, Hozat ilçesi sınırlarındaki kara yolunda tespit edildi. Jandarma tarafından durdurulan araçta kan izleri tespit edildi ve yarı otomatik bir av tüfeği ele geçirildi. Sürücü, yapılan sorgusunda keçiyi vurduğunu itiraf etti. Ancak keçinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ekipler, aracın durdurulduğu yere yakın bölgede harabe haldeki bir evin içerisinde çuval içerisinde saklanmış olan boğazı kesik yaban keçisini buldu. Keçiyi vurduğunu itiraf eden kişiye 254 bin 912 TL ceza kesilirken, av tüfeğine de el konuldu.