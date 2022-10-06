Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı - Son Dakika
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Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı

06.10.2022 13:33
Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı

Tunceli haberlerine göre Tunceli'de bağış yoluyla korumaya alınan 124 yıllık sahra topu, vinç yardımıyla getirildiği kent müzesinde sergilenmeye başlandı.

Tunceli'de bağış yoluyla korumaya alınan 124 yıllık sahra topu, vinç yardımıyla getirildiği kent müzesinde sergilenmeye başlandı.

Tarihi kale, kilise ve köprülerin bulunduğu kentte, kültür varlıklarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesinde bulunan Ruslara ait 1898 yapımı sahra topu da kentteki müzeye bağışlandı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatı ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'ın koordinesinde 2 parçaya ayrılan top, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak müzenin önüne getirildi.

Müze personeli ve yaklaşık 15 askerin desteğinde araçtan indirilip parçaları birleştirilen top, sergilenmek üzere bahçedeki yerine konuldu.

Koruma altına alınan, yaklaşık 6 kilometre menzile sahip topun, 1. Dünya Savaşı yıllarında kaldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

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