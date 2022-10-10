Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de şehir merkezine inen ayılar kamerada - Son Dakika
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Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de şehir merkezine inen ayılar kamerada

10.10.2022 13:25

Edinilen Tunceli haberine göre Tunceli'de şehir merkezine inen ayılar kamerada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen ayılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli'de şehir merkezine inen ayılar kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen ayılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dönemlerde ayıların şehre inmesi ile gündeme gelen Pülümür ilçesi, yine bu hayvanlara ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 10 ayı, yiyecek bulamadıkları için kent merkezine kadar indi. Caddeler ile ara tarlalara giren ayılar, vatandaşların cep telefonu kameralarına kaydedildi. Araç ışıklarını gören ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli gündem haberleri... Tunceli'de şehir merkezine inen ayılar kamerada - Son Dakika

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