Tunceli gündem haberleri: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli gündem haberleri: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

12.10.2022 18:28
Tunceli gündem haberleri: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli haberler: Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda arama yapan ekipler, 480 fişek, telsiz başlığı, 19 büyük pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Sığınaklar jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunceli gündem haberleri: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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