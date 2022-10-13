TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN 'TUVALET AÇILIŞI YAPTILAR' PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
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TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN 'TUVALET AÇILIŞI YAPTILAR' PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

13.10.2022 12:19

TUNCELİ Valiliği, 4 milyon TL'lik bedel ile hayata geçirilen projelerin temsili açılış programının sosyal medyada 'Tuvalet açılışı yaptılar' diyerek, gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

TUNCELİ Valiliği, 4 milyon TL'lik bedel ile hayata geçirilen projelerin temsili açılış programının sosyal medyada 'Tuvalet açılışı yaptılar' diyerek, gündem olmasının ardından açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, gerçek dışı paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Tunceli'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı ile İl Özel İdaresi iş birliğinde 4 milyon TL'lik bedel ile hayata geçirilen 5 tarımsal sulama, 2 hayvan içme suyu (HİS), 1 mera ıslahı projesi ile yaylalar için yaptırılan portatif kolaylık tesislerinin temsili açılış programı gerçekleşti. İl Özel İdaresi bahçesindeki programa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kurdele kesti. Vali Özkan da programda bir konuşma yaptı. Tunceli Valiliği, programın sosyal medyada 'Tuvalet açılışı yaptılar' diyerek gündem olmasının ardından açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, kentte yıl içerisinde yapımı tamamlanan bazı tarımsal ve hayvancılık projeleri için temsilen açılış programı gerçekleştirildiği belirtildi.

'YANLIŞ ALGI OLUŞTURULMAK İSTENMEKTEDİR'

Tunceli Valiliği'nin açıklamasında, Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltmak ve yanlış algı oluşturmak üzere 'Tuvalet açılışı yaptılar' şeklinde paylaşımlar yapılmakta, algı oluşturulmak istenilmektedir. Bugün Valimizin, DAP idaresi yetkililerinin, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve üyelerinin, ilgili kurum temsilcilerimizin ve de üreticilerimizin katılımıyla ilimiz genelinde yıl içerisinde yapımı tamamlanan tarımsal sulama projelerinin, hayvan içme suyu tesislerinin, mera ıslah projelerinin, mera ve yayla yolu projelerinin tanıtım programı yapılmış, tamamlanan projelerin temsilen açılışları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aynı program dahilinde yaylalarda üreticilerimizin yaşamını kolaylaştırmak üzere içlerinde banyo, lavabo ve benzeri kılık kıyafet değiştirme alanı bulunan taşınabilir yaşam konteynerlerinin üreticilerimiz adına Tunceli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslimi gerçekleştirilmiştir denildi.

'GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI'

Söz konusu açıklamanın devamında şunlar kaydedildi

Toplam tutarı 15 milyon TL'ye ulaşan bu projelerimizin 4 milyon TL'lik kısmı DAP İdaresi'nce karşılanmıştır. Hal böyleyken ne yazık ki; bir kısım yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında, hem üretimin artırılması hem de üreticilerimizin yaşamının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen mera ıslahları, tarımsal sulama projeleri, hayvan içme suyu tesisleri, yayla yolları yapım projelerimizin temsilen yapılan açılış ve tanıtım programı çarpıtılmış, üreticilerimiz için yaptırılan taşınabilir yaşam konteynerlerinin de bulunduğu alanda yapılan program 'tuvalet açılışı' gibi gösterilmiştir. Maalesef hali hazırda bir kısım sosyal medya platformlarında bu çarpıtma haberler gerçekmiş gibi paylaşılmakta, insanlarımızda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Gerçek dışı paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu ve benzeri algı yanılsamalarına kapılmamaları, çalışmalarımızı Valiliğimiz sayfalarından takip ve teyit etmeleri önem arz etmektedir.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN 'TUVALET AÇILIŞI YAPTILAR' PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN 'TUVALET AÇILIŞI YAPTILAR' PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
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