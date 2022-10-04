TUNCELİ'DE 1 MİLYON 920 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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TUNCELİ'DE 1 MİLYON 920 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

04.10.2022 17:46

TUNCELİ'de, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda 1 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

TUNCELİ'de, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda 1 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 1 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE 1 MİLYON 920 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUNCELİ'DE 1 MİLYON 920 BİN BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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