Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 480 adet 7,62 mm fişek, 1 adet telsiz başlığı, 19 adet büyük pil ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli haber... Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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