Tunceli haber... Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli haber... Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

12.10.2022 18:31
Tunceli haber... Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

Edinilen Tunceli haberine göre Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pülümür kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pülümür kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 480 adet 7,62 mm fişek, 1 adet telsiz başlığı, 19 adet büyük pil ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli haber... Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli haber... Tunceli'de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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