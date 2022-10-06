Tunceli haber: Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli haber: Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

06.10.2022 15:08
Tunceli haber: Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Tunceli haberleri: Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma çerçevesinde narkotik köpeği desteğinde ilçenin Narsan köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 450 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, metamfetamin, 5 cep telefonu ve 3 bin 610 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Sahipsiz köpeğin neden olduğu zincirleme kaza KGYS kamerasında Sahipsiz köpeğin neden olduğu zincirleme kaza KGYS kamerasında Müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı Müzeye bağışlanan 124 yıllık sahra topu koruma altına alındı
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli haber: Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:43 Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:45 Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
13:19 Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 15:13:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli haber: Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement