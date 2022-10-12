Tunceli haber! Tunceli'de Yaylalara Yerleştirilecek Portatif Tuvaletler İçin Resmi Açılış Töreni Düzenlendi

HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli'de, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaylacılar için yaptırılan beş adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi. Tunceli İl Özel İdaresi'nin bahçesine getirilen tuvaletlerin kurdelesini, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım birlikte kesti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tunceli'deki yaylacılar için beş adet portatif tuvalet yaptırdı. Tunceli İl Özel İdaresi'nin bahçesine getirilen portatif tuvaletler için bugün resmi açılış töreni düzenlendi. Üzerlerine Türk bayrağı asılan tuvaletlerin kurdelesini, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım birlikte kesti.

Özkan, Demirdöğen ve Yıldırım, törende kısa birer konuşma yaptı. Alkışlarla süren tuvalet açılışı, protokol üyelerinin tuvaletleri incelemesiyle son buldu.

Portatif tuvaletlerin küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin kullanımı için yaylalara monte edileceği açıklandı. Tuvaletlerin, aynı zamanda duş kabini olarak da kullanılabileceği belirtildi. Ancak bu hizmetin, yaylacıların soğuklar nedeniyle köylerine dönmeye başladıkları bir zamanda verilmesi dikkat çekti.