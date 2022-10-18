Tunceli haberi! Tunceli'de kara avcılığı kanununa uymayan 3 kişiye ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde 238 avcı kontrol edildi, 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kent genelinde av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bulundu. Çemişgezek feribot ve Pertek feribot uygulama noktalarında 238 avcı denetlendi ve ilgili kanuna muhalefetten 3 kişiye idari işlem yapıldı. Avcılık kotasını almayan, vergi ödemeyen, ağaçlandırma alanında avlanan, ruhsatı olmayan ve başkasının silahını kullanan avcılara kanun gereği idari para cezası kesildiği ve faaliyetler dahilinde 12 adet ölü kınalı kekliğe el konulduğu belirtildi. - TUNCELİ