Tunceli haberleri... Tunceli'de arıların soktuğu kişi öldü - Son Dakika
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Tunceli haberleri... Tunceli'de arıların soktuğu kişi öldü

14.10.2022 10:56
Tunceli haberleri... Tunceli'de arıların soktuğu kişi öldü

Tunceli gündem haberi | Tunceli'de arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de arıların soktuğu kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Konak mezrasında yaşayan arıcı Kenan Duman, kovanlarını taşıdığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Duman'ın rahatsızlandığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Duman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

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Kaynak: AA

Kenan Duman, Tunceli, Güncel, Son Dakika

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