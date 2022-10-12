Tunceli haberleri | Tunceli'de ilk defa su kaliteleri ölçüldü - Son Dakika
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Tunceli haberleri | Tunceli'de ilk defa su kaliteleri ölçüldü

12.10.2022 16:21

Gelen Tunceli haberlerine göre Tunceli'de ilk defa su kaliteleri ölçüldü Tunceli'nin suları ekipler tarafından analiz edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tunceli'ye gönderilen 'Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı' araçları, ilk defa Munzur ve Pülümür çaylarının kalitesini ve...

Tunceli'de ilk defa su kaliteleri ölçüldü

Tunceli'nin suları ekipler tarafından analiz edildi

TUNCELİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tunceli'ye gönderilen 'Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı' araçları, ilk defa Munzur ve Pülümür çaylarının kalitesini ve kirliliğini ölçerken, yapılan analizler neticesinde su örneklerinde bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 'Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları' araçları gönderildi. Gönderilen araçlardaki personeller, Munzur ve Pülümür çaylarına giderek aldıkları su örneklerini laboratuvar araçlarına getirip, burada kirlilik ve su kalitesini analiz etti. Analizlerde su örneklerinde bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, kentte ilk defa böyle bir uygulamanın yapıldığı öğrenilirken, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gelen ekiplerle muhabbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bakanlıktan gelen ekipleri ziyaret eden Vali Özkan, "Düşüncelerimizi sizler vasıtasıyla teyit etmiş olduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah periyodik olarak bu süreci devam ettirerek biz de kendimize yol haritamızı çizmiş oluruz" dedi.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Pülümür, Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli haberleri | Tunceli'de ilk defa su kaliteleri ölçüldü - Son Dakika

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