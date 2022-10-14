Tunceli haberleri | Tunceli Valiliğinden 'açılış' açıklaması

Tunceli Valiliği, bazı basın yayın organlarında yanlış algı oluşturmak için 'Tuvalet açılışı yaptılar' şeklindeki paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunu yanıltmak ve yanlış algı oluşturmak üzere 'Tuvalet açılışı yaptılar' şeklinde paylaşımlar yapıldığı ve algı oluşturulmak istendiği belirtildi. Açıklamada, "Valimizin, DAP İdaresi yetkililerinin, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan ve üyelerinin, ilgili kurum temsilcilerimizin ve de üreticilerimizin katılımıyla ilimiz genelinde yıl içerisinde yapımı tamamlanan tarımsal sulama projelerinin, hayvan içme suyu tesislerinin, mera ıslah projelerinin, mera ve yayla yolu projelerinin tanıtım programı yapılmış, tamamlanan projelerin temsilen açılışları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aynı program dahilinde yaylalarda üreticilerimizin yaşamını kolaylaştırmak üzere içlerinde banyo, lavabo gibi kılık kıyafet değiştirme alanı bulunan taşınabilir yaşam konteynerlerinin üreticilerimiz adına Tunceli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine teslimi gerçekleştirilmiştir. Toplam tutarı 15 milyon liraya ulaşan bu projelerimizin 4 milyon liralık kısmı DAP İdaresince karşılanmıştır. Hal böyleyken ne yazık ki bir kısım yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında hem üretimin artırılması hem de üreticilerimizin yaşamının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen mera ıslahları, tarımsal sulama projeleri, hayvan içme suyu tesisleri, yayla yolları yapım projelerimizin temsilen yapılan açılış ve tanıtım programı çarpıtılmış, üreticilerimiz için yaptırılan taşınabilir yaşam konteynerlerinin de bulunduğu alanda yapılan program 'tuvalet açılışı' gibi gösterilmiştir. Maalesef hali hazırda bir kısım sosyal medya platformlarında bu çarpıtma haberler gerçekmiş gibi paylaşılmakta, insanlarımızda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Gerçek dışı paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu ve benzeri algı yanılsamalarına kapılmamaları, çalışmalarımızı Valiliğimiz sayfalarından takip ve teyit etmeleri önem arz etmektedir" denildi. - TUNCELİ