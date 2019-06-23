Son Dakika Haberleri: Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...

1 saat önce

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat..., System.String[]
Tunceli- Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
Hozat, Tunceli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Ateş'in kanı yerde kalmadı Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı! Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3'üncü kez evlat acısı yaşadı Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]