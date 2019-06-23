Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat...
1 saat önce
Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:49 Kaynak: İHA
Tunceli- Hozat
kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. - ANKARA
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