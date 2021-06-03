Üye Girişi
İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi

03.06.2021 17:52

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az olduğu illerden Tunceli'nin İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kentte salgına karşı yapılan aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını bildirdi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az olduğu illerden Tunceli'nin İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, kentte salgına karşı yapılan aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine, kentte mart başından itibaren Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını hatırlattı.

Tam kapanma sürecinin bitmesi ve kente gelen misafirlerin geri dönmesiyle vaka sayılarının tek haneli sayılara düştüğünü ifade eden Özdemir, "Günlük 5 ya da 6 vakamız çıkıyor ve vaka sayılarında çok azalma yaşadık. Bundan sonra daha da azalma bekliyoruz. Kademeli açılma süreciyle vakalarımız artabilir ama vatandaşlarımız gerekli tedbirlere uyuyor. Aşı yapsak da maske takmayı ihmal etmemek ve kurallara uymaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü tekrar kapanma sürecine girmemek için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Özdemir, kentte aşılama sayılarını çok yükseklere çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan ricam çevrelerinde eşlerine, dostlarına, akrabalarına ve gördükleri kişilere aşı olup olmadıklarını sormaları. Aşı olmamışlar ise gerekli yerlere yönlendirmeliler. Gelemeyecek durumda olan yatalak ya da bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de sağlık müdürlüğümüzün ya da kurumlarımızın numaralarına ulaşabilirler. Biz de kendilerinin yanlarına gidip ya da kendilerini kuruma getirerekten aşılamalarımıza devam edeceğiz."

Kentte 1 Haziran'dan itibaren BioNTech aşısının da vatandaşlara uygulanmaya başlandığını dile getiren Özdemir, "Vaka sayılarımızda son iki üç günde ciddi bir azalma var. Bütün ilçelerimizde ve kent merkezinde aktif vaka sayımız tek haneli rakamlara ulaşmış durumda. Hatta birkaç gündür kent merkezinde vakamız çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

"Hastanede yatan hasta sayımızda gözle görülür biz azalma var"

Tam kapanma sürecinin, kuralların ve denetimlerin vaka sayılarının düşüşünde etkili olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Aşının bize etkisini nasıl görüyoruz, aşının bize etkisi hastanede yatan hasta sayımızda gözle görülür azalma var. Yaklaşık on günlük süreçte hastanemize hasta yatışı almadık. Hiçbir hastamız yatmadı. Yalnızca yoğun bakımımızda eskiden kalma iki hastamız var, takiplerini sürdürüyoruz. Hatta birisinden de güzel ve sevinçli bir haber aldık. Hasta yatışımızda ve vefat sayılarımızın düşüşünde aşının ciddi etkisini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız en azından eylül ayına kadar aşılamalarımızı tamamlayalım. Koruma önlemlerimize devam edelim ve önlem almayı ihmal etmeyelim. Sonrasında da rahat ve huzurlu bir şekilde maskelerimizden kurtulalım."

İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi
İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi
İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi
İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi
İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi

İl Sağlık Müdürü, Tunceli, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar Marmara'yla ilgili kimsenin duymak istemediği gerçeği Doç. Dr. Mustafa Yücel açıkladı: 5-6 yılda anca komadan çıkar Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı         
19:10
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanatçılara mesaj: Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz         
18:23
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor         
18:13
Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak         
17:54
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
İngiltere'nin gündemine oturan ırkçılık iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Buckingham Sarayı jet hızıyla yalanladı İngiltere'nin gündemine oturan ırkçılık iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Buckingham Sarayı jet hızıyla yalanladı         
15:55
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 19:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Sağlık Müdürü Özdemir, aşı çalışmalarının hastanede yatan hasta sayılarını azalttığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement