TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

05.05.2022 18:58

TUNCELİ ve Elazığ'da sağanakla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

TUNCELİ ve Elazığ'da sağanakla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde her yıl binlerce kişinin adak adamak için gittiği Düzgün Baba dağ yolunda düşen kaya parçaları, iş makineleriyle temizlendi. .

Tunceli ve Elazığ'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin adak adamak için gittiği Düzgün Baba dağ yolunda şiddetli yağışla birlikte kaya parçaları düştü. İstanbul'dan gelen turist kafilesi kapanan yolda mahsur kaldı. Kafile, İl Özel İdaresi ve Nazımiye Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla bölgeden ayrıldı. Düzgün Baba Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, "İki gündür aralıksız yağıştan dolayı kaya parçaları yola döküldü. Biz yıllardır böyle bir yağış görmedik. İstanbul'dan ziyaretçiler gelmişlerdi. Yağıştan dolayı mahsur kaldılar. Nazımiye Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne durumu bildirdik. İş makineleriyle gelip yolları temizlediler" dedi.

Elazığ'da da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU
TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU
TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU
TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

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İstanbul, Tunceli, Elazığ, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ İLE ELAZIĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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