TUNCELİ İstihdamda son sıralarda olan Tunceli, atağa geçti - Son Dakika

İstihdamda son sıralarda olan Tunceli, atağa geçti

İSTİHDAMDA, 3 yıl önce 81 il arasında son sırada olan Tunceli, kadın ve engelli istihdamında ilk sıraya oturdu. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, huzur ikliminin oluşmasıyla istihdama yönelik projelerin de geliştiğini söyledi.

Tunceli'de, son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı istihdamda artışı sağladı. 3 yıl önce istihdamın en az sağlandığı kent olan Tunceli şu an ilk 5'te yer alırken, kadın ve engelli istihdamında da ise ilk sıraya yerleşti. İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye'nin önde gelen kurumlarına çağrı merkezi hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunan bir şirket, Tunceli'de, 32 kişiyi evlerinde işe başlattı. Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin huzur şehri haline geldiğini belirterek, ilk etapta 32 kişinin evde işe başlatıldığını ve bu sayının 200'e çıkacağını söyledi. Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerin de geliştiğini kaydeden Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Açtığımız üç tekstil fabrikası ve birçok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve AŞ vermiştik. Şimdi de Organize Sanayi Bölgesi'nde Osman Bakırcı hayırsever işadamımıza çağrı merkezi yaptırdık. Orada 32 gencimiz işe başladı, inşallah bu sayı 200'e çıkacak. Gençlerimizin mutluluğu bize yeter" dedi.

İŞ SAHİBİ OLDUKLARI İÇİN MUTLU OLDULAR

Evlerinde iş sahibi olan Tuncelili gençler de, kendilerine bu imkanın sağlanmasından dolayı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür etti.