Tunceli Kara Teslim Oldu...kar Kalınlığı Yer Yer 2 Metreye Ulaştı

Tunceli kara teslim oldu.

Tunceli kara teslim oldu...Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı

Kar yağışı nedeniyle kentte 220 köy yolu ulaşıma kapanırken, bir çok köye ise enerji hatları zarar gördüğü için elektrik verilemediği bildirildi



TUNCELİ - Tunceli'de etkisini devam ettiren yağış nedeniyle kar kalınlığı belirli noktalarda 2 metreye kadar ulaştı, 220 köy yolu kapandı, bir çok köye ise enerji hatları zarar gördüğü için elektrik verilemediği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftadan itibaren belirli aralıklarla kar yağışının sürdüğü Tunceli'de, son 2 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Nazımiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde kar kalınlığı iki metreye yaklaşırken, bazı evler de neredeyse görünmez oldu.

Kent merkezinde belediye ekipleri çalışmalarını yaparken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler de kapalı köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Nazımiye ilçesinde son bir kaç yıldır böyle bir yağış olmadığını belirten yöre sakinlerinden Mehmet Uluşan, bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle şaşırdıklarını söyledi.

Karın bolluk ve bereket olduğunu dile getiren Kamer Altepe ise, "Çok eski yıllarda iki üç metre kar yağardı. Evlerden çıkmak için tüneller açardık. Son zamanlarda yağışlar azalmıştı. Bu sene oldukça iyi yağdı. Önümüzdeki Yaz su sıkıntısı, kuraklık yaşanmayacak buna seviniyoruz" dedi.

"Köylerde 3-4 metreye ulaştı"

Bu yoğunlukta kar yağışı beklemediklerini belirten İlçe Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, "Son yıllarda yarım metre kar yağıyordu. Ancak şu anda ilçe merkezimizde bile iki metreye yakın kar var. Köylerimizde 3-4 metreye ulaştığı söyleniyor. Şu anda okullarımız tatil. Birçok köy yolu kapalı. İlçeye bağlı çok sayıda köyde elektrik yok. Elektrik direkleri devrilmiş durumda. Kesinti nedeniyle köydeki vatandaşlarımızın kışlık erzakları bozuldu ve ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Biz de küçük bir belediyeyiz. İmkanlarımız ölçüsünde hem ilçe merkezinde hem de ihtiyaç duyulduğunda köylere yönelik çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir afet yaşanıyor. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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