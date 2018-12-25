Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) Tunceli
İl Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı, lise son sınıf öğrencileri ve üniversite öğrencilerine yönelik "Tunceli kariyer ve girişimcilik günü" düzenledi.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş, kurum olarak istihdamın korunması, geliştirilmesi, artırılması, yaygınlaştırılması ve özel politika gerektiren grupların, gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması noktasında, birçok proje ve program uyguladıklarını söyledi.
Gençlerin iş gücü piyasası içerisinde niteliklerinin artırılmasını çok önemsediklerini belirten Ataş, "Gençlerimizin istihdamda daha çok yer almasını arzuluyoruz. İlimizde oluşturduğumuz yeni bir yerel istihdam politikasıyla birçok gencimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz."
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter
Vekili Abdulvahap Yoğunlu da Türkiye
'nin 13 milyon, 15-24 yaş arası genç nüfusa sahip olduğunu belirtti.
Bu genç nüfusun, 28 Avrupa
ülkesinden 20'sinin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çeken Yoğunlu, "Bu genç büyük bir zenginlik, büyük bir varlık ve geleceğimiz için büyük bir potansiyel." dedi.
Gençlerin geleceğe hazırlanmasının çok önemli olduğunu belirten Yoğunlu, bu amaçla gençlere yönelik kariyer ve girişimcilik günü düzenlediklerini ifade etti.
Program, soru cevap ile sona erdi.
Programa, Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor, Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdulvahap Yoğunlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.