Tunceli kayıp üniversiteli gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli kayıp üniversiteli gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi - Son Dakika

Tunceli kayıp üniversiteli gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

6 saat önce

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi (2)GÜLİSTAN'IN ABLASI: SAĞ BULUNMASINI İSTİYORUZTunceli'de, 9 gün önce kaybolan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesi, Tunceli Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi (2)

GÜLİSTAN'IN ABLASI: SAĞ BULUNMASINI İSTİYORUZ

Tunceli'de, 9 gün önce kaybolan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesi, Tunceli Barosu'nda basın toplantısı düzenlendi. Aygül Doku, kardeşi Gülistan için herkesin seferber oluğunu söyledi. Arama çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Doku, tek isteklerinin, kardeşinin sağ bulunması olduğunu dile getirdi. Aygül Doku, "Ailesi olarak öncelikli isteğimiz, Gülistan'ın sağ bulunmasıdır. Başına bir şey gelmişse de akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkmasını istiyoruz. Şimdiye kadar Dinar Köprüsü'nde ona ait olduğu iddia edilen makas ve saat 16.26'da Gülistan ile arkadaşı Zaynar Abarok ile yapılan 4 saniyelik arama dışında elimizde bizi sonuca götürecek delil bulunmamaktadır. Gülistan'ın yüreği yanmış ailesi olarak başka Gülistanların kaybolmaması ve başka ailelerin yüreğinin yanmaması için bütün insanları daha da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyu, basın ve bütün kurumların kesin, somut, kafa karışıklığı oluşturmayacak bilgi ve belgeleri ailemizle paylaşmasını istiyoruz. Çabası olan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tunceli kayıp üniversiteli gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
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