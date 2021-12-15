Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı - Son Dakika

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince terörislerin kış üslenmesini önlemeye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Tunceli Valiliği, 5 yıl önce kırsal alanda sayıları 570'i bulan terörist sayısının 6'ya düştüğünü ve kısa sürede sayının sıfıra düşeceğini bildirdi.

Kentte İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Terör örgütlerinin kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 kişilik personelle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor. 5 yıl önce Ali Boğazı, Ahpanos, Roj Deresi ve Aslıca bölgerindeki terörist sayısı 570'den 6'ya kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.