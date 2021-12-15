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Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı - Son Dakika

Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı

15.12.2021 13:01
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince terörislerin kış üslenmesini önlemeye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince terörislerin kış üslenmesini önlemeye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Tunceli Valiliği, 5 yıl önce kırsal alanda sayıları 570'i bulan terörist sayısının 6'ya düştüğünü ve kısa sürede sayının sıfıra düşeceğini bildirdi.

Kentte İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Terör örgütlerinin kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla başlatılan 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1060 kişilik personelle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor. 5 yıl önce Ali Boğazı, Ahpanos, Roj Deresi ve Aslıca bölgerindeki terörist sayısı 570'den 6'ya kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.

140 SIĞINAK İMHA EDİLDİTunceli Valiliği'nce yapılan bilgilendirmede, 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda, 2 büyük, 3 orta ve 12 küçük çaplı olmak üzere toplamda 17 operasyon düzenlendiği belirtildi. Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.Açıklamada, "'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunun başladığı günden itibaren, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA), Kobra tipi taarruz helikopterleri ve iz bulma köpekleri ile güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olduğu 140 sığınak ile 19 mağara tespit etti. Sığınak ve mağaralar içinde yaklaşık 2 ton civarında gıda maddesi ile birlikte 2 adet silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta delil niteliği taşıyan malzemelere de el konulurken sığınaklar imha edildi" denildi. KIRSALDA 6 TERÖRİST KALDIKenteki terör unsurlarının kısa sürede tam anlamıyla silineceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Tunceli'de 5 yıl önce Ahpanos Vadisi, Ali Boğazı, Mercan Vadisi, Aslıca ve Roj ile Kutu Deresi bölgelerinde 5 yıl önce 570 terörist vardı. Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla bu sayı 15'e düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Ovacık kırsalında gerçekleşen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda kırsal alanda toplamda 6 terörist kaldı onların da hareket edebileceği kabiliyeti yok. Teslim olmazlarsa eğer kısa sürede hepsi etkisiz hale getirilecek ve kırsalda terörist sayısı sıfıra düşecek." Ayrıca Tunceli'de son 5 yılda terör örgütüne katılımın olmadığı da belirtildi.

Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı
Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valiliği, Tunceli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli kırsalında 6 terörist kaldı - Son Dakika


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