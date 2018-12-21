Son Dakika Haberleri: Tunceli Kırsalında 6 Teröristin Yaklaşık 1 Kilometre Uzunluğunda İki Farklı Bölmeden Oluştuğu...

Tunceli Kırsalında 6 Teröristin Yaklaşık 1 Kilometre Uzunluğunda İki Farklı Bölmeden Oluştuğu...

3 saat önce

IHAAW165735-ASA/21-12-2018- Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi.

Tunceli Kırsalında 6 Teröristin Yaklaşık 1 Kilometre Uzunluğunda İki Farklı Bölmeden Oluştuğu..., System.String[]
IHAAW165735-ASA/21-12-2018

- Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu. 21.12.2018 16: 57: 35 TSI
NNNN - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa
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