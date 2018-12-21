Tunceli Kırsalında 6 Teröristin Yaklaşık 1 Kilometre Uzunluğunda İki Farklı Bölmeden Oluştuğu...
3 saat önce
Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi.
Tunceli
kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:08 Kaynak: İHA
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