Son Dakika Haberleri: Tunceli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Tunceli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

İçişleri Başkanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Tunceli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Başkanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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