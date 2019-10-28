Tunceli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Başkanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
İçişleri Başkanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
(İHA)
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