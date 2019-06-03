Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı
1 saat önce
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
'nin Ovacık
ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan jandarma personeli ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi
'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan biri ilk müdahale sonrası helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi.
(İHA)
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