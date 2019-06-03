Son Dakika Haberleri: Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı
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Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı.

Tunceli kırsalında çatışma: 2 yaralı, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan jandarma personeli ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan biri ilk müdahale sonrası helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Ovacık, Tunceli, Güncel
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