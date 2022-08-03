Bu çerçevede arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlere ait tabanca, 100 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında il merkezi ve Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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