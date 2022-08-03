Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

03.08.2022 16:48
Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait tabanca, fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait tabanca, fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında il merkezi ve Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

Bu çerçevede arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlere ait tabanca, 100 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlar sürüyor.

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Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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