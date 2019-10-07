Son Dakika Haberleri: Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika Güncel Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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