Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Haziran 2020 tarihinde Tunceli-Ovacık Kırsalında başlatılan 'Şehit J.Uzm.Çvş. Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, 1 adet EYP düzeneği, 12 adet büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.


Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. - TUNCELİ

Tunceli Ovacık, Jandarma, Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli kırsalında EYP düzeneği ele geçirildi - Son Dakika
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