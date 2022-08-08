Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

08.08.2022 19:23
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalı ve Ovacık ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 150 metre sera naylonu, büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

Bölgede "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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