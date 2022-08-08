Sığınaklarda yapılan aramada, 150 metre sera naylonu, büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalı ve Ovacık ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi - Son Dakika

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