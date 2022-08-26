Düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı

26.08.2022 19:42
Düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli kırsalında intikal esnasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan güvenlik korucusu askeri helikopterle Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı.

Tunceli kırsalında intikal esnasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan güvenlik korucusu askeri helikopterle Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Tunceli kırsalında yürütülen intikalde yüksekten düşen güvenlik korucusu Kürşat A. (43) yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu askeri helikoptere alınarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik korucusu hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düşerek yaralanan korucu helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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