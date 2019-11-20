Son Dakika Haberleri: Tunceli kırsalında yakalanan kadın terörist tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli kırsalında yakalanan kadın terörist tutuklandı - Son Dakika

Tunceli kırsalında yakalanan kadın terörist tutuklandı

6 saat önce

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında operasyona çıkan timler tarafından yakalanan terör örgütü PKK'lı "Omedya" kod adlı terörist Evrim Toprak tutuklandı.

Tunceli kırsalında yakalanan kadın terörist tutuklandı, System.String[]

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında operasyona çıkan timler tarafından yakalanan terör örgütü PKK'lı "Omedya" kod adlı terörist Evrim Toprak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde geçtiğimiz günlerde operasyona çıktı. Bölgede bitme noktasına gelen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda timler, teröristler ile temas sağladı. Timlerin başarılı operasyonuyla sağ ele geçirilen teröristin daha önce bazı eylemelerde yer aldığı belirlenen "Omedya" kod adlı Evrim Tokmak olduğu ortaya çıktı. Jandarma işlemleri tamamlanan terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TUNCELİ

Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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