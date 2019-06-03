Tunceli kırsalındaki çatışmada yaralan 1 asker şehit oldu
30 dakika önce
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
'nin Ovacık
ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Çatışmada yaralanan jandarma personeli, ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi
'nde getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - TUNCELİ
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