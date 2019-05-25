Son Dakika Haberleri: Tunceli kırsalındaki terör operasyonu

Tunceli kırsalındaki terör operasyonu

5 saat önce

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ölü olarak bir mağarada bulunan teröristin, yapılan DNA incelemesinde, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan, 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katılan...

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Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ölü olarak bir mağarada bulunan teröristin, yapılan DNA incelemesinde, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan, 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katılan "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, 24 Nisan'da, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu değerlendirilen erkek cesedinin bulunduğu anımsatıldı.
Ceset üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İnceleme neticesinde cesedin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan ve 300 bin lira ödülle aranan 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol olduğu, geçen yıl etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. 'Ferhat' kod adlı teröristin, 22 Nisan 2016'da Tunceli- Elazığ kara yolu Göktepe mevkisinde 3 askerin şehit edilmesi, 22 Ağustos 2016'da Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26 Eylül 2015'te merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olaylarına katıldığı tespit edilmiştir."
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:22 Kaynak: AA
Jandarma, Tunceli, Güncel
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