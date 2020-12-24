Tunceli, Konya ve Bursa'da restorasyonu tamamlanan müzeler törenle açıldı - Son Dakika

Tunceli, Konya ve Bursa'da restorasyonu tamamlanan müzeler törenle açıldı

24.12.2020 20:21
Tunceli, Konya ve Bursa'da restorasyonu tamamlanan müzeler törenle açıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi'nin restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Açılışı yapılacak müzelerin ülkeye, kültüre ve turizme hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, müzelerin şehirlere kazandırılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ekibini tebrik etti.

Bakanı Ersoy'un bulunduğu Tunceli'de, şehrin Cumhuriyet tarihindeki ilk müzesini, eski askeri kışla binasında kurduklarını ifade eden Erdoğan, konser ve tiyatro etkinliklerine uygun avlusuyla bu binada Tunceli'nin zengin tarihini yansıtan eserlerin sergileneceğini söyledi.

Erdoğan, yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilen müze projesinin Tunceli'ye hayırlı olmasını dileyerek, ülkenin turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında yer alan Tunceli'nin huzur ve güven ikliminin tesisiyle de büyük bir sıçramanın eşiğinde olduğunu ifade etti.

Hayranlık verici tabii güzelliklerin yanında tarihi zenginlikleri de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli'yi ülkenin turizm merkezlerinden biri haline getirmeye amaçladıklarını anlatan Erdoğan, Tuncelilere selamlarını iletti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın bulunduğu Bursa'da, ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet açtıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan bu binadaki müzemizde Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap oyma ve kakma eser, tombak gibi metal eserler, sikkeler, giysiler yer alıyor. Restorasyonu 3 yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. Üç kıta, yedi iklimde hüküm süren tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrimizin sembolleri arasında yer alacağına inandığım müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'daki tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum."

Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bulunduğu Konya'nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırdıklarını dile getirdi.

Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin, Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan, bir dönem darüşşifa olarak da kullanılan muazzam bir tarih hazinesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu taş medresede ayrıca Akşehir ve çevresinde keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserler de sergileniyor. Yüzlerce eserin yer aldığı bu müzeyi Akşehir'e kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık. Müzemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm Konyalılara selamlarımı iletiyorum."

"Medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin tabii ve tarihi güzelliklerine her baktığında, bu toprakların bir evladı olarak dünyaya geldiği ve bu millete hizmet etme şerefine eriştiği için Allah'a hamdettiğini vurguladı.

Bu güzelliklere sahip olmak kadar onun kıymetini korumak, üzerine eklemek ve geleceğe daha büyük zenginlik bırakmanın da önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, bir dönemde maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz, milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir. Bunun için biz yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken diğer yandan da medeniyetimize sahip çıktık."

"Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız"

Erdoğan, geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde maziden atiye kurdukları köprüyle millete yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını, mücadele ettiklerini belirtti.

"Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunda, kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu biliyorum. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, daha fazla bu konunun üzerine eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize, 2053 ve 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi budur.

Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz bu olacaktır. Açılışı yapılan müzeleri bu çerçevede atılmış mütevazi adımları olarak görüyorum."

Restorasyonu tamamlanan müzeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından kurdele kesilerek açıldı.

Akşehir, Tunceli, Bursa, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tunceli, Konya ve Bursa'da restorasyonu tamamlanan müzeler törenle açıldı - Son Dakika


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